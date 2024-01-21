Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2024, 04:55
1 мин.

Хирург предупредил об опасности жареного и жирного для здоровья вен

Можно спровоцировать варикоз
Врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый предупредил, что жареные и жирные продукты могут спровоцировать развитие варикоза.

Касается это и здоровых людей: при злоупотреблении жирной и жареной пищей кровь сгущается, в ногах могут появиться усталость и отёки, тяжесть, что является «первыми звоночками от варикоза».

Врач порекомендовал уменьшить количество потребляемых полуфабрикатов, поскольку в них много соли: чтобы не допускать скачков давления и вреда для всего организма. Это же касается и сладостей: злоупотребление такими продуктами ведёт к потере эластичности стенок сосудов, к повышению давления.

Сгущают кровь и продукты с витамином К. Такую пищу нужно ограничить, тем более это касается людей с больными венами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров