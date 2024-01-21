Хирург предупредил об опасности жареного и жирного для здоровья вен

Касается это и здоровых людей: при злоупотреблении жирной и жареной пищей кровь сгущается, в ногах могут появиться усталость и отёки, тяжесть, что является «первыми звоночками от варикоза».

Врач порекомендовал уменьшить количество потребляемых полуфабрикатов, поскольку в них много соли: чтобы не допускать скачков давления и вреда для всего организма. Это же касается и сладостей: злоупотребление такими продуктами ведёт к потере эластичности стенок сосудов, к повышению давления.

Сгущают кровь и продукты с витамином К. Такую пищу нужно ограничить, тем более это касается людей с больными венами.

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