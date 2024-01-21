Хирург предупредил об опасности жареного и жирного для здоровья вен

Опубликовано 21 января 2024, 04:55
1 мин.
Хирург предупредил об опасности жареного и жирного для здоровья венМожно спровоцировать варикоз
Врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый предупредил, что жареные и жирные продукты могут спровоцировать развитие варикоза.
Касается это и здоровых людей: при злоупотреблении жирной и жареной пищей кровь сгущается, в ногах могут появиться усталость и отёки, тяжесть, что является «первыми звоночками от варикоза».
Врач порекомендовал уменьшить количество потребляемых полуфабрикатов, поскольку в них много соли: чтобы не допускать скачков давления и вреда для всего организма. Это же касается и сладостей: злоупотребление такими продуктами ведёт к потере эластичности стенок сосудов, к повышению давления.
Сгущают кровь и продукты с витамином К. Такую пищу нужно ограничить, тем более это касается людей с больными венами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Новости партнеров
Новости партнеров