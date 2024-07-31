Хирург предупредила об опасности для здоровья «чисток кишечника»

Врач подчеркнула, что здоровому человеку незачем «чиститься», а любые вмешательства в кишечник должны быть основаны на медицинских показаниях. В противном случае можно уничтожить полезную микрофлору, обезводить организм или нарушить работу печени.

Это касается как употребления всевозможных БАДов, так и детокс-диет, соков и коктейлей.

«Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, человек может нанести серьёзный вред печени. В большинстве случаев «детокс-составы» просто не дают никакого эффекта или приводят к расстройству, но бывает, что любители таких средств попадают в больницу с печёночной недостаточностью, отравлением, обезвоживанием и другими серьёзными проблемами», — предупредила эксперт.

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