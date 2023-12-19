Хотите улучшить память? Научитесь контролировать дыхание во сне

Ученые провели исследование с участием 20 человек, показывая им изображения, связанные со словами, и наблюдая за их мозговой активностью и дыханием во время сна. Результаты выявили прямую зависимость между паттернами дыхания и специфической активностью мозга, связанной с реактивацией памяти во время сна.

Это открытие проливает свет на потенциальное влияние нездорового дыхания на память и открывает путь к изучению мер по улучшению когнитивного состояния, особенно для пожилых людей, которые часто сталкиваются с нарушениями сна, проблемами дыхания и снижением функции памяти.

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