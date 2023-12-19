Хотите улучшить память? Научитесь контролировать дыхание во сне

Хотите улучшить память? Научитесь контролировать дыхание во снеСвязь между сном и дыханием раскрыта
Исследователи из LMU, Института развития человека имени Макса Планка и Оксфордского университета обнаружили потрясающую связь между дыханием и процессами памяти во время сна. Исследование, проведенное под руководством Томаса Шрайнера, предполагает, что ритм нашего дыхания может действовать как кардиостимулятор, влияя на процесс консолидации воспоминаний во время сна.
Ученые провели исследование с участием 20 человек, показывая им изображения, связанные со словами, и наблюдая за их мозговой активностью и дыханием во время сна. Результаты выявили прямую зависимость между паттернами дыхания и специфической активностью мозга, связанной с реактивацией памяти во время сна.
Это открытие проливает свет на потенциальное влияние нездорового дыхания на память и открывает путь к изучению мер по улучшению когнитивного состояния, особенно для пожилых людей, которые часто сталкиваются с нарушениями сна, проблемами дыхания и снижением функции памяти.
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