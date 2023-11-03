Хурма оказалась фруктом, очень полезным для сохранения молодости

По словам врача, хурма помогает замедлить и предотвратить преждевременное старение, а также сохранить пигмент кожи и волос.

При этом злоупотреблять фруктом не следует, особенно людям с болезнями поджелудочной железы, включая сахарный диабет, и мочекаменной болезнью.

«В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов ценен особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от опасных инфекционных возбудителей», — рассказал врач.

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