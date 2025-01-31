Хурма оказалось опасным продуктом для гипотоников из-за большого количества калия

Эта ягода опасна прежде всего для гипотоников, так как в составе продукта содержится высокий уровень калия, снижающего давление. К тому же на хурму не следует налегать людям с предрасположенностью к запорам из-за содержания большого количества танинов — растительных фенольных соединений, имеющих дубильные свойства; отсюда и вяжущий вкус хурмы.

При этом ягода полезна для профилактики онкологии, болезней щитовидной железы за счёт высокого содержания йода. Хурма профилактирует сердечные заболевания, обладает антиоксидантными и жаропонижающими свойствами, снижает «плохой» холестерин и помогает при диарее. К тому же уменьшает раздражительность и тревожность.

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