Китай и не только: главные поставщики замороженных овощей на мировой рынок

Опубликовано 02 декабря 2025, 18:001 мин.
Китай и не только: главные поставщики замороженных овощей на мировой рынокВсего таких стран 10
В современном мире замороженные овощи - товар, который практически всегда поставляется довольно стабильно. Но задумывались ли вы, какие государства считаются лидерами в таком экспорте?
Лидером по экспорту замороженных овощей стал Китай. Он обеспечивает 18,8% поставок по всему миру, сумма которых - около 1,6 млрд долларов. За ним идут Бельгия с 14,9% (около 1,3 млрд долларов) и Испания с 10,3% (около 883 млн долларов) поставок.
На четвёртом месте расположилась Мексика с общим объёмом поставок 7,1% от мирового и общей суммой 606 млн долларов, а на пятом - Нидерланды с 6,4% поставок и их стоимостью 547 млн долларов.
Замыкают десятку такие страны, как Польша (5,5% и 468 млн долларов), Франция (4,4% поставок и 379 млн долларов), Египет (3,6% поставок и 305 млн долларов), США (3% поставок и 254 млн долларов) и Эквадор (2,6% поставок и 220 млн долларов).