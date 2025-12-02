Китай и не только: главные поставщики замороженных овощей на мировой рынок

На четвёртом месте расположилась Мексика с общим объёмом поставок 7,1% от мирового и общей суммой 606 млн долларов, а на пятом - Нидерланды с 6,4% поставок и их стоимостью 547 млн долларов.

Замыкают десятку такие страны, как Польша (5,5% и 468 млн долларов), Франция (4,4% поставок и 379 млн долларов), Египет (3,6% поставок и 305 млн долларов), США (3% поставок и 254 млн долларов) и Эквадор (2,6% поставок и 220 млн долларов).