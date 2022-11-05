Китайская закуска оказалась эффективным средством от подагры

Цзяншуйцай в переводе — овощи в мутной воде. В «мутной воде» — оставшейся после варки лапши — квасят листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы. Такой состав оказался полезен для лечения подагры.

Специалисты обнаружили в закуске фермент GR-3, эффективно расщепляющий мочевую кислоту в крови. Как раз из-за повышенного уровня это вещества и развиваются подагра, мочекаменная болезнь, подагра и половая дисфункция.

Цзяншуйцай была известна лечебными свойствами и ранее, от других болезней. На практике было замечено, что закуска хорошо помогает как мочегонное, противорвотное, успокоительное средство.

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