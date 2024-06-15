Китайские учёные обнаружили свойства кофе снижать риск преждевременной смерти

Выяснилось, что те люди с малоподвижным образом жизни и сидячей работой, которые регулярно выпивали по две-три чашки кофе в день, имели на 30% меньшую вероятность внезапно умереть от любой причины, прежде всего от хронических болезней.

Учёные объясняют такой эффект кофе не только наличием большого комплекса биоактивных веществ, но и множества антиоксидантов. Эти вещества борются с окислением клетки и таким образом снижают последствия малой подвижности.

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