Китайские учёные обнаружили свойства кофе снижать риск преждевременной смерти

Опубликовано 15 июня 2024, 23:20
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Китайские учёные обнаружили свойства кофе снижать риск преждевременной смертиСкорее всего, за счёт антиоксидантов
Учёные из исследовательского центра Soochow University в Китае изучили данные об образе жизни 10 тысяч человек в США за последние 5 лет. В поле зрения исследователей попали и офисные работники, у которых сидячий образ жизни и которые проводят за рабочим столом не менее 6 часов в день.
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Выяснилось, что те люди с малоподвижным образом жизни и сидячей работой, которые регулярно выпивали по две-три чашки кофе в день, имели на 30% меньшую вероятность внезапно умереть от любой причины, прежде всего от хронических болезней.
Учёные объясняют такой эффект кофе не только наличием большого комплекса биоактивных веществ, но и множества антиоксидантов. Эти вещества борются с окислением клетки и таким образом снижают последствия малой подвижности.
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