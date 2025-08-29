Классика: курение и ожирение — главные причины развития болезней сердца

По словам Глезер, «плохой» холестерин — ключевой фактор, влияющий на здоровье человека, в основе которого лежат ожирение и курение. Она отметила, что как ожирение, так и курение, могут значительно увеличить риски развития болезней сердца.

Врач подчеркнула, что ожирение само по себе напрямую влияет на уровень холестерина, а у курильщиков риск может вырасти в 12 раз. Глезер также отметила, что диета имеет решающее значение для контроля уровня холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она порекомендовала придерживаться сбалансированной диеты, богатой клетчаткой, овощами и фруктами.

Врач пояснила, что лекарства могут помочь нормализовать уровень холестерина, но их может назначать только врач после тщательного обследования.

«В рационе должно быть всегда много клетчатки, пищевых волокон, овощей и фруктов. В то же время должно быть мясо, но не жирного сорта, а более постного: курица, индейка, кролик, говядина. Иногда можно поесть баранину, свинину, но не увлекаться», — отметила врач, добавив важность употребления рыбы.

