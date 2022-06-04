Клубника оказалась способной нормализовать сахар в крови

Вчера в 23:18
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Клубника оказалась способной нормализовать сахар в кровиИ в целом это полезная ягода
Турецкий врач-диетолог Айше Сена Бинез рассказала о полезных свойствах клубники.
Эта ягода богата витаминами С, А, кальцием, магнием, калием. Клубника, при регулярном употреблении, может покрыть все нужды организма в полезных веществах.
Врач отметила, что если клубнику есть постоянно, то нормализуется сахар в крови — ягода влияет на метаболизм глюкозы.
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