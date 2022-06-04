Клубника оказалась способной нормализовать сахар в крови

Эта ягода богата витаминами С, А, кальцием, магнием, калием. Клубника, при регулярном употреблении, может покрыть все нужды организма в полезных веществах.

Врач отметила, что если клубнику есть постоянно, то нормализуется сахар в крови — ягода влияет на метаболизм глюкозы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.