Кофе оказался вреден для людей с повышенной тревожностью и паническими атаками

01:11, 28 апреля 2023
1 мин.
Кофе оказался вреден для людей с повышенной тревожностью и паническими атакамиИ при различных болезнях
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова порекомендовала людям с повышенной тревожностью и предрасположенностью к паническим атакам отказаться от кофе.
Таким людям напиток следует полностью исключить из рациона из-за того, что кофе повышает уровень «гормона стресса» кортизола. Не стоит пить кофе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кофе противопоказан и пациентам с доброкачественными новообразованиями: кофеин может спровоцировать рост опухоли или перерождение в злокачественное состояние.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.