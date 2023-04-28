Кофе оказался вреден для людей с повышенной тревожностью и паническими атаками

Таким людям напиток следует полностью исключить из рациона из-за того, что кофе повышает уровень «гормона стресса» кортизола. Не стоит пить кофе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кофе противопоказан и пациентам с доброкачественными новообразованиями: кофеин может спровоцировать рост опухоли или перерождение в злокачественное состояние.

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