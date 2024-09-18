Компания, из-за которой у Apple были проблемы, начала работать с Google и Qualcomm

Платформа будет поддерживать экосистему Wear OS и будет включать инструменты для отслеживания состояния здоровья и самочувствия. Совместная разработка будет предоставлять точные данные и интегрироваться с Android.

Производители смарт-часов, использующие эту платформу, будут иметь свободу в разработке внешнего вида и пользовательского интерфейса устройств. Masimo, в свою очередь, будет разрабатывать и предоставлять внутреннее оснащение, включая аппаратное и программное обеспечение, биосенсоры и приложения для смартфонов на базе Android.

Партнёрство также предусматривает использование высокопроизводительных и энергоэффективных систем на чипе Snapdragon от Qualcomm. Сотрудничество начнётся с новейшего Snapdragon W5 Plus Gen 1.