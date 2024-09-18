Компания, из-за которой у Apple были проблемы, начала работать с Google и Qualcomm

Опубликовано 18 сентября 2024, 12:451 мин.
Компания, из-за которой у Apple были проблемы, начала работать с Google и QualcommВендоры разработают единую платформу для смарт-часов
Медицинская компания Masimo, получившая широкую известность из-за блокировки продаж смарт-часов Apple Watch в силу патентного спора, объявила о сотрудничестве с Google и Qualcomm для создания «эталонной» платформы «умных» часов нового поколения на базе Wear OS.
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Платформа будет поддерживать экосистему Wear OS и будет включать инструменты для отслеживания состояния здоровья и самочувствия. Совместная разработка будет предоставлять точные данные и интегрироваться с Android.
Производители смарт-часов, использующие эту платформу, будут иметь свободу в разработке внешнего вида и пользовательского интерфейса устройств. Masimo, в свою очередь, будет разрабатывать и предоставлять внутреннее оснащение, включая аппаратное и программное обеспечение, биосенсоры и приложения для смартфонов на базе Android.
Партнёрство также предусматривает использование высокопроизводительных и энергоэффективных систем на чипе Snapdragon от Qualcomm. Сотрудничество начнётся с новейшего Snapdragon W5 Plus Gen 1.
Источник:9to5Googe
Автор:Андрей Кадуков
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