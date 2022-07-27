Кому есть дыни и арбузы вредно для здоровья

По словам специалиста, арбузы противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом, потому что у них высокий гликемический индекс. С осторожностью эти продукты нужно есть людям с ожирением — в них множество тяжёлых сахаров.

Одним из опасных моментов является аллергия. Несмотря на то, что случаи аллергии на дыню и арбуз достаточно редки, во время их цветения присходит распыление пыльцы сорных трав, которая может смешиваться с пыльцой бахчевых. Поэтому аллергикам нужно внимательно следить за реакциями организма при употреблении дыни и арбуза.

Не менее опасными являются нитраты и пестициды. Нитраты обычно попадают на плоды с удобрениями так же, как пестициды; накапливаются в корке и прилегающей к ней неспелой зелёной части. Концентрация нитратов характерна для ранних плодов, чем собранных в конце лета или осенью. Пестициды могут привести к быстрому отравлению, а нитраты накапливаются в организме, вызывая с течением времени хроническую интоксикацию, которая в дальнейшем может спровоцировать онкологические заболевания.

Также арбузы и дыни нужно с осторожностью есть беременным, поскольку эти продукты обладают мочегонным эффектом, «но разумная порция — пара кусочков в день — поможет уменьшить отёки и снизить изжогу».

Также арбузы и дыни нельзя есть при расстройствах желудка, остром панкреатите и других тяжёлых заболеваниях поджелудочной железы, при наличии камней во внутренних органах, метеоризме, диарее, коликах, тяжёлых болезнях простаты и нарушениях в работе мочеполовой системы.

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