Кому и какой квас лучше пить

Квас содержит множество полезных веществ, которые помогают функционировать всем системам организма, заявила врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Содержащиеся в напитке витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновая кислота, необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы и предотвращения ломкости сосудов.

Однако промышленнный квас, подчеркивает Кашух, в отличие от домашнего, содержит много сахара, красителей, ароматизаторов и вкусовых добавок. Его не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями кишечника, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой.

Кроме того, любой квас — это продукт брожения, напоминает специалист, а значит, в нем есть небольшое — до 1,2% — количество алкоголя. Поэтому беременным женщинам и детям стоит ограничить его потребление. Воздержаться от того, чтобы пить квас, стоит и водителям.