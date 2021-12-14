Кому нельзя есть ананасы

Так, отказаться от ананасов стоит при повышенной кислотности желудка. Дело в том, что данный фрукт имеет в своем составе органические кислоты, которые способствуют раздражению слизистой. В этой связи, при обострении данного состояния, ананасы противопоказаны.

“Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку – 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка”, — предупредила врач-диетолог. Также не стоит употреблять его и при аллергической реакции. В целом, и взрослым и детям Соломатина порекомендовала есть ананасы с осторожностью.

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