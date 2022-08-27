Кому нужно есть крыжовник с осторожностью, чтобы не навредить здоровью

Врач отметил, что крыжовник — очень полезная ягода. В нём содержится хром, который способствует выработке инсулина и регулированию сахара в крови. Также в состав этих ягод входят особые пищевые волокна, которые впитывают токсины. К тому же крыжовник богат витамином С.

Гинзбург отметил, что в состав крыжовника также входят антоцианы, полезные для здоровья глаз: улучшают остроту зрения и снижают риск развития возрастных глазных болезней.

Несладкие сорта крыжовника можно есть диабетикам. Но его нельзя есть как самостоятельное блюдо.

Но крыжовник строго противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастритах и язвах.

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