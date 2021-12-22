Кому стоит отказаться от капусты

Дело в том, что этот продукт богат пуринами, которые, в свою очередь, вредят людям с почечнокаменной болезнью. Помимо прочего опасной капуста может быть и для страдающих панкреатитом и обострением язвенной болезни желудка людей. При таких проблемах этот овощ может спровоцировать внезапное ухудшение здоровья.

В то же время, не стоит забывать и о пользе капусты. В частности, она является источником витамина С и сохраняет свои положительные свойства даже после термической обработки. Клетчатка, которая в ней содержится, выступает в роли защиты микрофлоры человека, тогда как витамин U оказывает заживляющий эффект.

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