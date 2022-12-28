Кому вредно для здоровья есть холодец

Кому вредно для здоровья есть холодецРассказала диетолог
Диетолог объяснила, что холодец нельзя есть при подагре и других болезнях . Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому нельзя есть холодец.
Фото: Kto-chto-gde.ru
Как отметила врач, холодец — блюдо, богатое пуринами. Эти вещества могут спровоцировать серьёзные обострения подагры, панкреатита и мочекаменной болезни. Такую же опасность для здоровья этих людей представляют студень и заливное.
По словам Дюваль, холодец — «тяжёлая» пища, поэтому его рекомендуется есть вместе с острыми соусами и приправами.
А тем, кто следит за количеством калорий в блюдах, врач порекомендовала готовить рыбный холодец, богатый коллагеном. Это блюдо способствует улучшению качества соединительной ткани, восстановлению суставов и кожи.
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