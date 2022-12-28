Кому вредно для здоровья есть холодец

Как отметила врач, холодец — блюдо, богатое пуринами. Эти вещества могут спровоцировать серьёзные обострения подагры, панкреатита и мочекаменной болезни. Такую же опасность для здоровья этих людей представляют студень и заливное.

По словам Дюваль, холодец — «тяжёлая» пища, поэтому его рекомендуется есть вместе с острыми соусами и приправами.

А тем, кто следит за количеством калорий в блюдах, врач порекомендовала готовить рыбный холодец, богатый коллагеном. Это блюдо способствует улучшению качества соединительной ткани, восстановлению суставов и кожи.

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