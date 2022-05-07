Кому вредно для здоровья есть много сыра

Она отметила, что ограничить сыр в рационе нужно людям с гипертонией. В сырах содержится много солевых компонентов, они задерживают в организме жидкость, из-за чего увеличивается объём циркулирующей крови.

Осторожно потреблять сыр необходимо и людям с болезнями почек. По причине задержки жидкости нарушается выведение мочи.

Также в сырах содержатся гистаминоподобные компоненты, которые будут поддерживать проявление мигреней.

К этому врач добавила, что даже здоровым людям лучше есть сыр не чаще 3-4 раз в неделю, потому что рацион должен быть разнообразным.

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