Кому вредно использовать экспресс-диеты, объясняет врач

Современные методы быстрого снижения веса, такие как экспресс-диеты, привлекают внимание многих. Однако такой подход может иметь свои недостатки, согласно мнению врачей.

Эксперты обнаружили, что экспресс-диеты, основанные на крайне низком потреблении калорий (800 ккал или менее в день), позволяют быстро сбросить 3-5 кг веса за короткий период, чаще всего до 10 дней. Но есть риски, о которых предупреждают врачи, включая Светлану Шокур, специалиста по эндокринологии из лаборатории ИНВИТРО.

Одним из главных недостатков такого быстрого похудения является физический и эмоциональный стресс для организма. Снижение работоспособности, потеря энергии, депрессия — это лишь часть побочных эффектов, которые могут сопровождать человека, выбравшего этот путь к быстрой трансформации. Экспресс-диеты снижают не только жировую массу, но и воду и мышечную ткань, из-за чего снижение веса в основном не связано с потерей жира.

Проблемой также является быстрое возвращение потерянных килограммов и даже их возможное увеличение после завершения диеты. Такое явление связано с тем, что организм, сталкиваясь с ограниченным калоражем, замедляет обменные процессы и внутренний расход энергии. Поэтому, вернувшись к обычному рациону, человек может столкнуться с накоплением жировых запасов.

Важно понимать, что экспресс-диеты не подходят для всех. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, анемией и другими заболеваниями, рекомендуется избегать таких методов. Для безопасного и эффективного похудения эксперты рекомендуют следовать умеренным ограничениям в питании и поддерживать активный образ жизни.