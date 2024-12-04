Корица оказалась средством профилактики диабета

Опубликовано 04 декабря 2024, 02:011 мин.
Корица оказалась средством профилактики диабетаИ в целом способствует углеводному обмену
Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала о том, что корица — средство профилактики сахарного диабета. Одно из свойств пряности — нормализация уровня сахара и поддержание оптимального уровня глюкозы в крови.
Врач отметила, что блюда с большим объёмом корицы отличаются низким уровнем сахара. Поэтому сахар часто заменяют корицей, гвоздикой и различными приправами.
«Также там есть определённые антиоксиданты, пищевые волокна, из которых мы получаем пользу для углеводного обмена», — отметила специалист.
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