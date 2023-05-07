Коронавирус больше не пандемия, но болеть им продолжают

За сутки по всей стране в больницы были доставлены 802 человека с тяжёлой формой COVID-19, 33 из которых скончались. Вылечились 6612 пациентов. Разумеется, в динамике все эти цифры изменяются.

Как отмечается, общее число заболевших коронавирусом составляет 22874838 человек, выздоровевших — 22286388.