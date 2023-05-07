Коронавирус больше не пандемия, но болеть им продолжают

01:42, 07 мая 2023
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Коронавирус больше не пандемия, но болеть им продолжаютВ России выросло число заражённых ковидом, но и выздоравливает больше людей
Портал РИАМО сообщил, что в течение предшествующих суток в России зафиксирован 4281 случай заболевания коронавирусом, а общее число заболевших выросло до 398496 человек.
За сутки по всей стране в больницы были доставлены 802 человека с тяжёлой формой COVID-19, 33 из которых скончались. Вылечились 6612 пациентов. Разумеется, в динамике все эти цифры изменяются.
Как отмечается, общее число заболевших коронавирусом составляет 22874838 человек, выздоровевших — 22286388.
Источник:РИАМО
Автор:Андрей КадуковТеги: