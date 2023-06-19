Косметолог рассказала об опасности поддельной косметики

Контрафактные косметические препараты стали распространёнными на российском рынке, и их использование может привести к серьёзным проблемам. Врач-косметолог Алла Королева из «Центра Лечения Осложнений» предупреждает о растущей опасности.

Из-за отсутствия официальных представителей крупных западных компаний на российском рынке, недобросовестные продавцы нашли способ получить продукцию через «серый рынок». Контрафактные препараты неизвестного происхождения начали поступать в Россию, и это является серьёзной проблемой.

Продукты проникают в Россию различными путями. Восточные регионы получают бренды из Кореи, Китая и Индии, в западных регионах России они поступают через Турцию и бывшие республики СССР, такие как Азербайджан, Армения и Казахстан. Кроме того, «туристические» медицинские изделия привозятся из поездок в Дубай и Арабские Эмираты. Некоторые пациенты или косметологи сами закупают препараты за границей.

Использование несертифицированных препаратов может иметь серьёзные последствия. Они могут вызывать эстетические проблемы, такие как асимметрию и неровности, а также более опасные последствия, включая отторжение препарата, воспаление, нагноение, абсцессы и гранулематозные реакции. В «Центре Лечения Осложнений» все больше обращаются пациентки с проблемами, вызванными использованием контрафактных препаратов. Некоторые случаи оказываются очень тяжёлыми и имеют необратимые последствия.

Алла Королева выразила недовольство недобросовестными косметологами, которые применяют такие препараты, и призвала пациентов не соглашаться на процедуры с использованием несертифицированной продукции. Врач отметила, что пациенты также несут ответственность за выбор и использование препаратов, и их незнание не оправдывает их от последствий.

Алла. Королева подчеркнула, что даже если контрафактные товары называют безопасными, им не стоит доверять. Регистрация и сертификация препаратов требуют многолетних клинических испытаний для подтверждения их безопасности и эффективности.