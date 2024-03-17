Красный виноград назвали средством профилактики диабета

Исследователи рассказали, что в красном винограде высокая концентрация полифенолов — антиоксидантов, обладающих выраженным противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Содержится в продукте и такое мощное соединение, как ресвератрол, вырабатываемый виноградом для большей стрессоустойчивости к природным факторам. На его основе учёные даже предложили разработать серию противовоспалительных и восстановительных препаратов.

Потому что эти вещества способствуют активизации защитных механизмов, профилактирующих сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Также лекарства на основе ресвератрола могут помочь в борьбе с ожирением.

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