Кто больше всех рискует стать диабетиком: 4 категории людей

Специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская поделилась информацией о людях, которые находятся в опасности заболеть диабетом, и дала советы по предотвращению этого заболевания.

В числе рискованных групп — те, кому больше 45 лет и кто мало двигается. Также на внимание заслуживают женщины, у которых во время беременности выявлен гестационный сахарный диабет. Люди, у которых близкие родственники сталкивались с диабетом, также нуждаются в особом внимании. Избыточный вес также может быть предвестником заболевания.

Кроме того, женский зуд в области половых органов иногда может указывать на сахарный диабет. Это может быть неожиданным симптомом, который стоит обратить на себя внимание.

Сахарный диабет возникает, когда организм перестаёт должным образом реагировать на инсулин, что приводит к проблемам с обработкой сахара. Его симптомы включают утомляемость, чрезмерную жажду, постоянное мочеиспускание, а также изменения в весе.

Чтобы предотвратить диабет, полезно поддерживать активный образ жизни, следить за питанием, спать достаточно и регулярно проверять уровень сахара в крови.