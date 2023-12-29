Куранты бьют: врач объяснил, как правильно начинать новогоднее застолье

Он посоветовал начать есть в 22:00, а не ждать боя курантов. Врач отметил, что часто россияне не едят до полуночи, а потом приступают к обильной трапезе, что влечёт за собой проблемы с ЖКТ. Поэтому начинать новогоднее застолье нужно примерно с 22 часа с основного горячего блюда, а к полуночи оставить только овощи, фрукты и салаты.

По словам Белоусова, ближе к полуночи стоит отказаться и от блюд с майонезом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.