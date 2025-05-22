Куркума и зелёный чай оказались продуктами, борющимися со старением

Результаты показали, что употребление растительных продуктов, богатых метиладаптогенами, таких как куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зелёный чай и чай улун, может снизить эпигенетический возраст. Метиладаптогены — природные соединения, которые комплексно влияют на метилирование ДНК, регулирующий активность генов процесс. Эти вещества способствуют здоровому старению (здоровому покою клетки) и снижают риск возрастных заболеваний, регулируя активность генов.

В нынешнем исследовании приняли участие мужчины в возрасте 50-72 лет, прошедшие восьминедельную программу «здорово образа жизни». У тех, кто употреблял больше продуктов с метиладаптогенами, наблюдалось заметное снижение биологического возраста в соответствии с эпигенетическими часами Хорвата — методе оценки фактического возраста, основанного на 353 эпигенетических маркерах человеческого генома.

Как указали учёные в публикации в научном журнале Aging, результаты исследования свидетельствуют о том, что включение в рацион полифенолов из растительных источников, как это наблюдается в средиземноморской и японской диетах, может стать простой и эффективной стратегией поддержания здорового образа жизни.

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