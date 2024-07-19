Куркумин оказался средством для снижения «плохого» холестерина

Опубликовано 19 июля 2024, 05:43
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Куркумин оказался средством для снижения «плохого» холестеринаМожет снижать уровень холестерина на треть
Исследователи из Индонезии и Швейцарии доказали, что куркумин — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы — борется с «плохим» холестерином.
Учёные установили, что куркумин, который и придаёт корню специфичный оранжевый цвет, является эффективным средством для снижения на 30% триглицеридов и липопротеинов низкой и очень низкой плотности — «плохого» холестерина. Эти соединения создают в сосудистой системе человека холестериновые бляшки, опасные для жизни.
Регулярное употребление блюд с добавлением куркумы способствует снижению уровня холестерина и профилактике других болезней, в частности, печени и сердца.
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