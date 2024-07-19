Куркумин оказался средством для снижения «плохого» холестерина

Учёные установили, что куркумин, который и придаёт корню специфичный оранжевый цвет, является эффективным средством для снижения на 30% триглицеридов и липопротеинов низкой и очень низкой плотности — «плохого» холестерина. Эти соединения создают в сосудистой системе человека холестериновые бляшки, опасные для жизни.

Регулярное употребление блюд с добавлением куркумы способствует снижению уровня холестерина и профилактике других болезней, в частности, печени и сердца.

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