Квашеная капуста оказалась восполняющим все витамины суперфудом

По словам Саламатиной, квашеную капусту не стоит прекращать есть зимой: продукт богат витамином С, клетчаткой, различными полезными веществами.

«Давайте своему организму всё, он выберет то, что нужно, сам. Не надо его долбать. Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается», — отметила эксперт.

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