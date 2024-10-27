Квашеная капуста оказалась восполняющим все витамины суперфудом

Опубликовано 27 октября 2024, 03:211 мин.
Квашеная капуста оказалась восполняющим все витамины суперфудомОб этом рассказала диетолог
Врач-диетолог, Елена Саламатина назвала квашеную капусту суперфудом, восполняющим все витамины. Также это осенний продукт.
По словам Саламатиной, квашеную капусту не стоит прекращать есть зимой: продукт богат витамином С, клетчаткой, различными полезными веществами.
«Давайте своему организму всё, он выберет то, что нужно, сам. Не надо его долбать. Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается», — отметила эксперт.
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