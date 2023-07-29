Лечится и заражает приличных людей: врач из России опровергла мифы о гепатите C

Гепатит C излечим, заявила руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов Инфекционной клинической больницы №1 Департамента здравоохранения Москвы Елена Нурмухаметова.

Несмотря на отсутствие вакцины, эффективность современных противовирусных препаратов достигает 97-98%. Курсы лечения, по словам врача, длятся от восьми до 12 недель и хорошо переносятся пациентами.

Долгое время считалось, что гепатит С — маркер асоциального поведения человека, тех, кто употребляет внутривенно какие-то психоактивные вещества или ведет беспорядочную половую жизнь. Однако это миф, подчеркивает Нурмухаметова.

К группе риска относятся как такие люди, так и посетители салонов маникюра, тату или пирсинга, контактирующие с пациентами медицинские работники — особенно могущие пораниться во время операции хирурги — и специалисты лабораторной диагностики, которые работают с препаратами крови.

Гепатит С — инфекция, подчеркивает специалист. Для того чтобы человек заболел, вирус из внешней среды должен попасть в кровь — тогда происходит заражение. По наследству, равно как и комарами, это заболевание никогда не передается, указала медик.

Инкубационный период гепатита C иногда достигает 6 месяцев, поэтому заболевание трудно выявить. Кроме того, инфицированный может долгие годы чувствовать себя абсолютно здоровым, отмечает эксперт. Также болезнь имеет свойство маскироваться под другие — некоторые люди испытывают дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта или состояния, напоминающие грипп.

Манифестирование в виде желтухи далеко не обязательный признак. Более того, это помогает в лечении, привлекая внимание пациента и медиков. В остальных случаях, как правило, момент начала заболевания остается неизвестным, сокрушается Нурмухаметова.

Человеку, который инфицирован и знает об этом, достаточно использовать предметы личной гигиены сугубо индивидуальные, то есть иметь свой маникюрный набор, зубную щетку, расческу, рекомендовала врач. По ее словам, если принять профилактические меры, то заражение инфекцией не произойдет: исследования показали, что вероятность подхватить гепатит С при совместном проживании, тесном бытовом контакте, половом контакте и даже в родах не превышает 5%.