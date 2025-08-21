Лень тоже симптом: врач объяснила, о каких болезнях говорит это состояние

По мнению терапевта, если чувство усталости и апатия носят хронический характер, это может свидетельствовать о наличии патологических процессов в организме. В таком случае визит к врачу откладывать нельзя.

Эксперт также отметила, что апатия может быть связана с патологиями печени или онкологическими заболеваниями. Тогда человек частот и нетипично для себя устаёт. Однако Чернышова рекомендовала людям в таком состоянии не относить себя к категории ленивых, а обратиться к терапевту для проведения комплексного обследования и назначения соответствующих анализов.

Кроме того, апатия может являться клиническим проявлением депрессивного расстройства, если не найдены никакие соматические патологии. В таком случае рекомендуется консультация с психотерапевтом.

«Поэтому не стоит спешить называть себя лентяем — надо пойти на приём к терапевту, сдать анализы крови и мочи, проверить функцию щитовидной железы, печени и разобраться с дефицитами. Если действительно обнаружатся проблемы со здоровьем, после лечения "лень" обычно исчезает и появляется желание активно жить», — подчеркнула врач.

