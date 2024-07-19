Лимон оказался эффективным средством профилактики инфарктов и инсультов

Кабанов посоветовал есть по «паре долек» лимона ежедневно, чтобы защитить организм от рака, ожирения, диабета и других опасных для жизни патологий. Однако лимон — аллергичный продукт и относится к цитрусовым, которые могут вызывать колиты, язвы, гастроэнтериты, повреждать эмаль зубов из-за высокой кислотности.

Лимон может защитить от инфарктов и инсультов благодаря влиянию на холестерин. Также продукт улучшает усвояемость железа и участвует в синтезе гормонов.

«Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица», — рассказал врач.

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