Лосось и другие лучшие блюда на ужин для похудения и набора мышечной массы

Лосось. Это один из лучших источников белка, в котором много омега-3, уменьшающих воспаление и способствующих восстановлению мышц. Также этот ужин невероятно сытный.

Куриная грудка или куриные бёдра. Их нужно есть без костей и кожи, сочетая с овощами и цельнозерновыми продуктами. Курица даст вам высококачественный и нежирный белок, обеспечивающий мышцы аминокислотами.

Чечевица. Он содержит множество питательных веществ: белок, клетчатку, медленно усваиваемые углеводы. Это сочетание насыщает и даёт стабильный уровень энергии.

Постный фарш из индейки. Этот продукт универсален и богат белком.