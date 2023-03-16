Лук-порей оказался эффективным средством для адаптации организма к весне

Как рассказала врач, чтобы помочь организму весной, нужно есть редис и зелень, особенно для адаптации к весне хорош лук-порей. В нём много витаминов группы B, калия, магния, фосфора. Эти вещества улучшат адаптацию нервной системы к новому сезону.

В редисе много клетчатки, витамина С и минеральных веществ. К тому же этот продукт низкокалориен.