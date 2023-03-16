Лук-порей оказался эффективным средством для адаптации организма к весне

Лук-порей оказался эффективным средством для адаптации организма к веснеВ этой зелени много витаминов, полезных для нервной системы
Врач-гастроэнтеролог Елена Манило рассказала, какие продукты следует добавить в рацион для адаптации организма к весне.
Фото: Wallpaperflare.com
Как рассказала врач, чтобы помочь организму весной, нужно есть редис и зелень, особенно для адаптации к весне хорош лук-порей. В нём много витаминов группы B, калия, магния, фосфора. Эти вещества улучшат адаптацию нервной системы к новому сезону.
В редисе много клетчатки, витамина С и минеральных веществ. К тому же этот продукт низкокалориен.
Это может быть шпинат, пекинская капуста, сезонные листовые салаты — мангольд или щавель. Отличными вкусовыми качествами обладает лук-порей. В нём содержатся витамины группы B, калий, магний и фосфор, которые помогут нервной системе адаптироваться к новому сезону после зимней «спячки».
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.