Лёгкие и тонкие часы HONOR Watch 2 Pro с большим экраном уже можно купить в РФ

Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава и имеет толщину всего 9,99 мм при весе 29 г, что делает его прочным, долговечным и при этом лёгким и тонким. Кнопка-колёсико обеспечивает точное управление без случайных нажатий.

Модель оснащена улучшенным барометром и компасом, что помогает отслеживать местоположение во время путешествий. Система ГЛОНАСС записывает маршруты для последующего воспроизведения. Часы поддерживают 120 спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде и плавание.

Часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro также предлагают круглосуточный мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови, трекинг сна, что позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии организма.