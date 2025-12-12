Лёгкие и тонкие часы HONOR Watch 2 Pro с большим экраном уже можно купить в РФ

Лёгкие и тонкие часы HONOR Watch 2 Pro с большим экраном уже можно купить в РФСледят и за вашим сном
© HONOR
Эти «умные» часы оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с полезной площадью 82% и ультратонкой рамкой шириной 1,8 мм, что позволяет отображать больше информации и упрощает чтение. Максимальная частота обновления экрана составляет 60 Гц, обеспечивая плавность анимаций.
Устройство имеет функцию активации экрана при поднятии руки и поддерживают режим Always On Display (AOD), позволяющий мгновенно получать доступ к информации. Пользователи могут выбирать циферблат по своему вкусу, для этого представлено множество вариантов.
Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава и имеет толщину всего 9,99 мм при весе 29 г, что делает его прочным, долговечным и при этом лёгким и тонким. Кнопка-колёсико обеспечивает точное управление без случайных нажатий.
Модель оснащена улучшенным барометром и компасом, что помогает отслеживать местоположение во время путешествий. Система ГЛОНАСС записывает маршруты для последующего воспроизведения. Часы поддерживают 120 спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде и плавание.
Часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro также предлагают круглосуточный мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови, трекинг сна, что позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии организма.
Эти «умные» часы доступны в белом и чёрном цветах. Они уже продаются в магазинах электроники и на маркетплейсах: DNS, Мегафон, МТС, Билайн, Ситилинк, OZON и Wildberries.
Рекомендованная розничная цена — 5 490 рублей, к тому же до 31 декабря действует скидка 500 рублей.