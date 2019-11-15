Фитнес и здоровье
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Любитель игр на смартфоне ослеп на один глаз
Он провел за игрой всю ночь
Издание Daily Mail сообщило, что после продолжительной игры на смартфоне мужчина потерял зрение на левый глаз.
Известно, что игрок, проживающий в китайском городе Шэньчжэнь, всю ночь посвятил мобильным играм, не жалуясь на ухудшение зрения. И только утром следующего дня мужчина понял, что левый глаз перестал что-либо видеть. Обследование врачей установило, что произошло перенапряжение, что привело к разрыву сосуда в глазу, а это, в свою очередь, стало причиной кровоизлияния. Отмечается, что в большинстве случае такое состояние провоцируется физическими нагрузками.
На данный момент китайцу провели операцию, в рамках которой было осуществлено прокалывание лазером сетчатки глаза. По прогнозам врачей зрение будет восстановлено в течении месяца.