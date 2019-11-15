Любитель игр на смартфоне ослеп на один глаз

Известно, что игрок, проживающий в китайском городе Шэньчжэнь, всю ночь посвятил мобильным играм, не жалуясь на ухудшение зрения. И только утром следующего дня мужчина понял, что левый глаз перестал что-либо видеть. Обследование врачей установило, что произошло перенапряжение, что привело к разрыву сосуда в глазу, а это, в свою очередь, стало причиной кровоизлияния. Отмечается, что в большинстве случае такое состояние провоцируется физическими нагрузками.

На данный момент китайцу провели операцию, в рамках которой было осуществлено прокалывание лазером сетчатки глаза. По прогнозам врачей зрение будет восстановлено в течении месяца.