Люди с болезнью Паркинсона тяготеют к оливковому маслу и майонезу

В исследовании участвовали 120 пациентов с болезнью Паркинсона и 50 здоровых людей, охват возраста составил 40-80 лет. Участники заполнили анкету из 147 вопросов о частоте употребления пищи для оценки регулярного потребления различных видов масел.

В результате выяснилось, что пациенты с диагностированной болезнью Паркинсона потребляли меньшее количество гидрогенизированных растительных масел, но ели больше негидрогенизированных растительных масел, включая оливковое масло и майонез. А пациенты с более тяжелым течением болезни Паркинсона ели больше животных масел и сливочного масла.

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