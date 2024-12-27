Люди с болезнью Паркинсона тяготеют к оливковому маслу и майонезу

Опубликовано 27 декабря 2024, 03:091 мин.
Люди с болезнью Паркинсона тяготеют к оливковому маслу и майонезуПоказало крупное исследование
Учёные из Тебризского университета медицинских наук в Иране в ходе масштабных исследований обнаружили связь между тягой к употреблению оливкового масла и майонеза с болезнью Паркинсона. Отчёт исследования опубликован в научном журнале Nutritional Neuroscience (NutNeuro).
В исследовании участвовали 120 пациентов с болезнью Паркинсона и 50 здоровых людей, охват возраста составил 40-80 лет. Участники заполнили анкету из 147 вопросов о частоте употребления пищи для оценки регулярного потребления различных видов масел.
В результате выяснилось, что пациенты с диагностированной болезнью Паркинсона потребляли меньшее количество гидрогенизированных растительных масел, но ели больше негидрогенизированных растительных масел, включая оливковое масло и майонез. А пациенты с более тяжелым течением болезни Паркинсона ели больше животных масел и сливочного масла.
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Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков