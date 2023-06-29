Малину назвали полезной при диабете ягодой

Малина — источник витаминов группы А, В, С, кремния, молибдена, магния, флавоноидов и других полезных веществ. Регулярное употребление малины укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, кожа насыщается коллагеном.

Важно ещё и то, что малина — ягода с небольшой калорийностью и низким гликемическим индексом. Врач уточнила, что калорийность ягоды составляет 46 ккал на 100 грамм, содержание углеводов — не более 3 грамм, гликемический индекс, в зависимости от сорта, составляет 25–40. «Следовательно, её можно включить в свой рацион даже людям, страдающим диабетом», — подчеркнула Елисеева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.