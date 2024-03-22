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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 марта 2024, 03:45
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Маркетинговый ход: психолог рассказала о бесполезности антистресс-игрушек

При серьёзном стрессе не помогут
Кандидат психологических наук Светлана Колосова опровергла хвалёную пользу популярных сейчас антистресс-игрушек, якобы помогающих расслабиться и успокоиться.
Маркетинговый ход: психолог рассказала о бесполезности антистресс-игрушек

© Pexels.com

По словам эксперта, антистресс-игрушки — маркетинговый ход, они не помогут при настоящем стрессе. Потому что борьба с этим состоянием предполагает активность, движение.

Справедливости ради специалист отметила, что польза от «антистресса» всё же есть — развитие мелкой моторики рук у детей.

«Если мы говорим о стрессе, то никакие игрушки тут не релевантные. Но чем они помогают? Когда у нас есть стресс-реакции, то идеальный вариант — двигаться. Надо не менять игрушку, а ходить, чтобы переработать гормоны стресса. Мять игрушку — из серии хоть что-то, но с профессиональной точки, конечно, это слабое утешение, слабо работающий инструмент, — объяснила психолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Стресс
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#Психология
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#игрушки
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#мнение