Машинное обучение помогло найти связанные с клинической депрессией гены

Исследователи из Сколковского института науки и технологии (Сколтеха) совместно с коллегами из Казахстана и Саудовской Аравии выявили новые генетические маркеры клинической депрессии. Работа ученых опубликована в журнале Neurobiology of Stress.

До сих пор в мире нет надежных биомаркеров — объективных показателей предрасположенности к психическому заболеванию или его развития, отмечает один из исследователей, старший преподаватель и руководитель исследовательской группы Центра прикладного искусственного интеллекта в Сколтехе Максим Шараев.

В рамках своей работы специалисты провели анализ транскриптомных данных пациентов, то есть изучив экспрессию генов в клетках, которые могут предсказать клиническую депрессию. Данные транскриптомного анализа 170 пациентов с клинической депрессией и 121 здорового пациента параллельно изучали двумя разными методами — биоинформатики и машинного обучения.

Сравнив результаты двух исследований учёные получили наиболее значимые гены. Такой подход позволил повысить их объективность, так как методы, используемые параллельно, основаны на разных моделях. Результаты подтвердили с помощью лабораторных исследований — анализа слюны 12 пациентов с клинической депрессией и восьми здоровых пациентов. Ученым удалось показать, что эти гены экспрессируются в различных участках мозга человека.

Набор этих генов может использовать для скрининга и быстрой диагностики по слюне, отмечает Шараев. Таким образом, для предварительного анализа и первых выводов о наличии у пациента депрессии теперь не требуется забор крови или другие, более сложные исследования.