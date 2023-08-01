Маска от российского стартапа позволит «видеть» языком

Российский стартап Umwelt разработал похожий на медицинскую маску прибор, который позволяет передавать через язык зрительные сигналы в мозг в обход других органов чувств.

Принцип работы устройства основан на принципе нейропластичности — способности мозга перераспределять свои функции между зонами коры. Отраженный от объекта свет попадает в стереоскопические камеры на внешней стороне прибора. Блок обработки данных после адаптации передает сигнал от них на матрицу электродов, стимулирующих слабыми электрическими импульсами поверхность языка пользователя, поясняет основатель Umwelt Максим Каменский.

Адаптировать таким образом можно и осязательный опыт. Для этого требуется небольшая перестройка процесса передачи сигнала. После ее завершения входящий видеосигнал начинает восприниматься зонами коры, ответственными за зрение, а не за осязание.

Возможность воспринимать информацию пользователь получает после короткого курса обучения. Человек сможет распознать предмет, его форму, местоположение, движение и другие параметры. Маска может также использоваться для учебы и взаимодействия с компьютером или смартфоном.

По словам предпринимателя, разработчикам удалось значительно усовершенствовать технологию — в частности, обеспечить объемное зрение и существенно уменьшить габариты устройства. Сейчас в стартапе экспериментируют с цветным зрением и вкусами, а также разрабатывают матрицу высокого разрешения — 16 тысяч точек на четыре квадратных сантиметра, больше, чем у Full HD телевизора — которая позволит создать объемные изображения и улучшить определение объектов.

Маска может не только помогать незрячим, но и использоваться для широкого спектра целей — от реабилитации после повреждений мозга и борьбы с нарушениями сна до рекламы газировки. В перспективе технологию можно также использовать с целью передачи мыслей и эмоций между людьми, уверены разработчики.

Стартап уже выпустил несколько экземпляров устройства, но для немедицинских целей. Медицинские же приборы пока проходят испытания. После их завершения начнется процесс получения регистрационных удостоверений.