Материаловеды из России создали имплант коленного сустава

Исследователи из НИТУ МИСиС разработали биосовместимый имплант коленного сустава.

При его создании использовались нетоксичные для клеток материалы. Хрящевая ткань в нем замещается полиуретана со сфероидами — шарообразыми скоплениями — из хрящевых клеток, а костная — полимолочной кислотой с гидроксиапатитом, заполненной сфероидами из клеток костной же ткани.

Одновременное использование как биосовместимых материалов, так и сфероидов улучшило рост ткани и приживаемость импланта, отмечают разработчики. Сейчас они готовятся к подаче патента и доклиническим испытаниям.

Заболевания коленного сустава являются одной из основных причин инвалидности взрослого населения: по официальной статистике, в России от остеоартрита коленного сустава страдает не меньше 4,5 миллиона человек.