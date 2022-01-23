Медик назвала часто встречаемый симптом омикрон-штамма COVID-19

На данный момент считается, что омикрон-штамм коронавируса протекает намного легче, чем его прошлые варианты. Однако и у него есть свои отличительные симптомы. Элисон Арвади заявила, что наиболее часто встречаемый симптом – боль в горле.

“Особенно у людей, у которых мы наблюдаем более легкое развитие инфекции, мы определенно видим, что боль в горле является предиктором в этой группе”, - сказала Арвади.

Она предупреждает, что даже если вы не чувствуете боль в горле, если вы контактировали с больным коронавирусом, то стоит оставаться дома, пока не удостоверитесь, что вы не заболели.