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Медик назвала часто встречаемый симптом омикрон-штамма COVID-19

И посоветовала сидеть дома в случае болезни
Боль в горле продолжает оставаться одним самых часто встречаемых симптомов омикрон-штамма COVID-19, заявила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго доктор Элисон Арвади.
Медик назвала часто встречаемый симптом омикрон-штамма COVID-19

На данный момент считается, что омикрон-штамм коронавируса протекает намного легче, чем его прошлые варианты. Однако и у него есть свои отличительные симптомы. Элисон Арвади заявила, что наиболее часто встречаемый симптом – боль в горле.

Особенно у людей, у которых мы наблюдаем более легкое развитие инфекции, мы определенно видим, что боль в горле является предиктором в этой группе”, - сказала Арвади.

Она предупреждает, что даже если вы не чувствуете боль в горле, если вы контактировали с больным коронавирусом, то стоит оставаться дома, пока не удостоверитесь, что вы не заболели.

Я говорила это своим сотрудникам, я сама так делаю ... если вы заболели, даже немного, оставайтесь дома

Элисон Арвади
Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго

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Источник: 5Chicago
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