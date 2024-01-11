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Фитнес и здоровье
00:52, 11 января 2024
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Медик объяснила, чем холодец может навредить здоровью

Блюдо может спровоцировать различные болезни

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова объяснила, чем такое блюдо, как холодец, может быть опасен для здоровья.

Медик объяснила, чем холодец может навредить здоровью

© Anthony Georgeff / Wikimedia Commons

Стародубова отметила, что в холодце высокий уровень соли и насыщенных жиров, частое потребление которых в большом количестве может спровоцировать диабет, ожирение, сердечно-сосудистые болезни, серьёзные нарушения работы ЖКТ и воспаление суставов.

В большом количестве вреден для здоровья и бульон, на котором готовится холодец. Особенно этот бульон вреден для тех, кто страдает болезнями почек и ЖКТ.

По словам диетолога, нормальная порция холода в день составляет для здорового человека 100 граммов. «Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов», — объяснила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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