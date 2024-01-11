Медик объяснила, чем холодец может навредить здоровью

Стародубова отметила, что в холодце высокий уровень соли и насыщенных жиров, частое потребление которых в большом количестве может спровоцировать диабет, ожирение, сердечно-сосудистые болезни, серьёзные нарушения работы ЖКТ и воспаление суставов.

В большом количестве вреден для здоровья и бульон, на котором готовится холодец. Особенно этот бульон вреден для тех, кто страдает болезнями почек и ЖКТ.

По словам диетолога, нормальная порция холода в день составляет для здорового человека 100 граммов. «Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов», — объяснила эксперт.

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