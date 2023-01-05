Медики назвали пыль одной из серьёзных причин онкологии

Врач отметила, что сама пыль не влияет на здоровье человека, но в ней содержатся клещи, что может спровоцировать аллергические реакции. И на 50% пыль состоит из чешуек человеческой кожи, это тоже может стать причиной аллергии. Также в пыли содержатся обесогены — чужеродные химические соединения, нарушающие нормальное развитие жировой ткани или метаболизм липидов, и в конечном счёте, приводящие к набору лишней массы тела.

Но самое опасное: в пыли может быть высокий уровень тяжёлых металлов, элементов сажи, копоти и гари. При попадании в лёгкие человека эти частицы и вещества могут спровоцировать рак лёгких. По словам Романенко, это подтверждено исследованиями: загрязнённый воздух — одна из главных причин рака лёгких в мире.