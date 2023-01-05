Медики назвали пыль одной из серьёзных причин онкологии

Медики назвали пыль одной из серьёзных причин онкологииИз-за множества вредных веществ и соединений в ней
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко предупредила, что скапливающаяся дома пыль может стать причиной многих заболеваний, среди которых аллергия, ожирение и даже рак лёгких.
Фото: Diesel-plus.com
Врач отметила, что сама пыль не влияет на здоровье человека, но в ней содержатся клещи, что может спровоцировать аллергические реакции. И на 50% пыль состоит из чешуек человеческой кожи, это тоже может стать причиной аллергии. Также в пыли содержатся обесогены — чужеродные химические соединения, нарушающие нормальное развитие жировой ткани или метаболизм липидов, и в конечном счёте, приводящие к набору лишней массы тела.
Но самое опасное: в пыли может быть высокий уровень тяжёлых металлов, элементов сажи, копоти и гари. При попадании в лёгкие человека эти частицы и вещества могут спровоцировать рак лёгких. По словам Романенко, это подтверждено исследованиями: загрязнённый воздух — одна из главных причин рака лёгких в мире.
Учёные доказали, что загрязнённый воздух повышает заболеваемость раком лёгких в 15 раз. Частички пыли могут содержать вредные вещества, которые мы называем канцерогенами. Они могут вызывать мутацию клетки, нарушать их нормальную жизнедеятельность и запускать опухолевый процесс.
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