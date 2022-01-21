Медики объяснили одну из причин проблем с памятью

Дефицит витамина В12 чаще встречается у пожилых людей в возрасте от 65 до 74 лет, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии.

Она отмечает, что витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервных клеток и красных кровяных телец, а его дефицит может вызывать различные болезни, включая потерю памяти.

Клиника Мейо утверждает, что некоторые исследования показывают, что низкий уровень витамина В12 может быть связан с повышенным риском развития деменции, однако “не было доказано, что прием добавок с витаминами группы В улучшает работу мозга или симптомы потери памяти”, – заявили в клинике.

По данным этого медицинского учреждения, рекомендуемая суточная норма витамина B12 для взрослых составляет 2,4 микрограмма. При этом, люди, придерживающиеся вегетарианской или веганской диеты, могут быть склонны к дефициту, поскольку растительная пища не содержит витамина B12, объясняют врачи.

Хорошими источниками витамина B12 являются мясо, рыба, молоко, сыр и яйца. Иногда веганские и вегетарианские продукты отдельно обогащают витамином B12, например, некоторые растительные молочные продукты или хлопья для завтрака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.