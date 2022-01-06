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Медики перечислили проявляющиеся на лице, шее и ушах симптомы рака

Но не все так плохо
Издание Express UK, ссылаясь на экспертов, сообщило некоторые симптомы, появляющийся на шее, лице и ушах, которые могут быть признаком рака. Они представляют собой неестественные наросты.
Медики перечислили проявляющиеся на лице, шее и ушах симптомы рака

Базальноклеточная карцинома - это самая распространенная форма рака кожи и наиболее часто встречающаяся из всех форм этого заболевания.

Базальноклеточные опухоли могут принимать различные формы, включая жемчужно-белую или восковидную шишку, часто с видимыми кровеносными сосудами на ушах, шее или лице, также иногда они могут слегка просвечивать.

Другие специалисты заявляют, что иногда заболевание может проявляться в виде красных, чешуйчатых пятен на коже. “Шишка медленно увеличивается и может покрыться коркой, кровоточить или превратиться в болезненную язву”, – подытожили медики.

Но, к счастью, этот вид рака считается одним из самых излечимых, поскольку он редко распространяется на другие части тела, поэтому его легко вылечить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Express UK
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