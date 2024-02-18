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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2024, 05:31
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Медики рассказали, что перенаправление внимания на растения снижает стресс

Это подтвердило исследование
В Великобритании провели исследование о влиянии растений на восстановление психического состояния человека после стресса.
Медики рассказали, что перенаправление внимания на растения снижает стресс

© Ferra.ru

В онлайн-исследовании приняли участие 400 человек. Сначала их психику возбуждали с помощью звуков сирены, вызывая негативные эмоции, а сразу после этого предлагали виртуальную прогулку по лесу.

Вид деревьев повысил уровень положительных эмоций и способствовал снятию стресса. Отмечается, что успокоения быстрее добивались те, кто больше всего заметил и рассмотрел растения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Психология
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#Стресс
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#исследование
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#Растения