Медики выявили продукты, которые смертельны при употреблении лекарств

Сообщается, что во время приема аспирина или ибупрофена категорически есть малину, поскольку она содержит в себе салициловую кислоту, а это сочетание может вызвать внутреннее кровотечение. Также известны случаи, когда прием средств для снижения уровня холестерина с грейпфрутовым соком приводили к смерти лечащегося. Но и с остальными лекарствами его не следует принимать, отмечают врачи. Он тормозит ферменты, отвечающие за распад действующего вещества таблеток, а это копит в организме вредные вещества, отравляя человека.

Во время лечения следует также воздержаться от приема молока, поскольку кальций в его составе взаимодействует с лекарствами, в результате чего уменьшается попадание действующего вещества в организм. Такие овощи, как шпинат и брокколи оказывают плохое влияние на организм во время приема кроворазжижающих таблеток. А во время принятия препаратов понижающих артериальное давление не следует есть калину, землянику, свеклу и черноплодную рябину - они могут усилить действие принятого.