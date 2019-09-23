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Медики выявили продукты, которые смертельны при употреблении лекарств

Даже полезные продукты могут быть опасны
Фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин сообщил, что есть ряд продуктов, которые должны исключаться из рациона питания людей, принимающих некоторые лекарства.

Сообщается, что во время приема аспирина или ибупрофена категорически есть малину, поскольку она содержит в себе салициловую кислоту, а это сочетание может вызвать внутреннее кровотечение. Также известны случаи, когда прием средств для снижения уровня холестерина с грейпфрутовым соком приводили к смерти лечащегося. Но и с остальными лекарствами его не следует принимать, отмечают врачи. Он тормозит ферменты, отвечающие за распад действующего вещества таблеток, а это копит в организме вредные вещества, отравляя человека.

Во время лечения следует также воздержаться от приема молока, поскольку кальций в его составе взаимодействует с лекарствами, в результате чего уменьшается попадание действующего вещества в организм. Такие овощи, как шпинат и брокколи оказывают плохое влияние на организм во время приема кроворазжижающих таблеток. А во время принятия препаратов понижающих артериальное давление не следует есть калину, землянику, свеклу и черноплодную рябину - они могут усилить действие принятого.

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