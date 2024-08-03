Мелкая рыба оказалась продуктом для долголетия

У тех участников исследования, для которых был разработан рацион с включением в него мелкой рыбы 1–3 раза в неделю, наблюдался рост показателей устойчивости здоровья, что является важным фактором в расчёте риска смерти от различных причин. Учёные пишут в своей работе, что речь идёт именно о мелких видах рыбы: малёк, атлантическая мойва, японская корюшка, мелкая ставрида, молодая сладкая рыба и мелкая сардина.

Эту рыбу японцы употребляют в различном виде: сырую или маринованную в уксусе, тушёную в соевом соусе, солёную, сушёную, полусушёную и обжаренную во фритюре.

Исследователи пришли к выводу, что мелкие виды рыбы настолько полезны в силу того, что их едят полностью, с костями, глазами и внутренними органами, которые являются резервуарами большинства питательных микроэлементов, включая жирные кислоты Омега-3,, кальций и витамин А. Кости и органы крупной рыбы, как правило, выбрасываются, а мелкая рыба обладает уникальным преимуществом, поскольку её можно употреблять целиком.

Питательные вещества способствуют профилактике неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и онкологию, особенно этот эффект проявляется у женщин. Это происходит благодаря противоопухолевому и гипотензивному (снижающему артериальное давление) эффекту, а также фактору, подавляющему рост атеросклероза.

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